Главы евангельских Церквей объединяют усилия для защиты института семьи

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины 9 декабря провел заседание, на котором подвел итоги своей деятельности и наметил план работы на 2012 год.

Встреча глав евангельских Церквей проходила под председательством заместителя Старшего епископа Украинской Христианской Евангельской Церкви Николая Саламахи в помещении киевской Церкви ХВЕ «Филадельфия».

На следующий год евангельские Церкви запланировали совместные мероприятия, направленные на утверждение в украинском обществе семейных ценностей и высоких моральных основ. Участники заседания также констатировали, что Министерство юстиции Украины уже более 6 месяцев игнорирует жалобы СЕПЦУ на нарушение законодательства некоторыми общественными организациями, деятельность которых имитирует религиозную деятельность и также разрушает институт семьи.

Приглашенный на заседание народный депутат Украины Владимир Марущенко рассказал присутствующим об усилиях парламентариев относительно уменьшения тарифов на коммунальные услуги для религиозных организаций и об инициативе проведения парламентских слушаний по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

Исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин разъяснил особенности нового порядка выдачи виз иностранным священнослужителям, которые прибывают в Украину, а также о результатах Круглого стола по вопросам этических и законодательных рамок деятельности журналистов и СМИ.

Главы евангельских Церквей решили провести пресс-конференцию в январе 2012 года, чтобы представить общественности результаты своей деятельности в духовной и социальной сферах. Члены СЕПЦУ выразили желание начать постоянный диалог со СМИ для объективного освещения позиции евангельских христиан по поводу актуальных вопросов общественной жизни.

По согласованию председательство в Совете Евангельских Протестантских Церквей Украины перешло к Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины в лице Василия Давыдюка.

Среди членов СЕПЦУ в заседании приняли участие: Николай Саламаха – заместитель Старшего епископа Украинской Христианской Евангельской Церкви; Вячеслав Нестерук – глава Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов; Михаил Паночко – Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины; Виктор Алексеенко – руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине; Сергей Дацко – председатель правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины; Анатолий Гаврилюк – президент Объединения независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия); Дмитрий Булах – заместитель Старшего пресвитера Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины.

Институт религиозной свободы

