Главы евангельских Церквей Украины встретятся в декабре

22 ноября состоялось заседание Секретариата Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ), посвященное подготовке очередной встречи глав Евангельских Церквей, которая состоится в декабре, сообщает Институт религиозной свободы.

Заседание проходило в помещении Канцелярии ВСОЕХБ под председательством Игоря Лукьянова, помощника старшего епископа Украинской Христианской Евангельской Церкви.

Приглашенный на заседание исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин рассказал присутствующим об актуальных аспектах законодательного обеспечения деятельности религиозных организаций.

Участники заседания обсудили трудности, возникающие у иностранных религиозных деятелей в связи с введением нового порядка оформления виз для въезда Украину, и проанализировали изменения в тарификации коммунальных услуг для нужд религиозных организаций. Также поднимался вопрос налаживания более тесного сотрудничества с органами власти в вопросах пастырского окормления верующих евангельских Церквей, несущих службу в Вооруженных Силах Украины, популяризации здорового образа жизни среди молодежи и дальнейших шагов по утверждению в обществе высоких моральных ценностей.

Для начала диалога со СМИ и большей открытости в информировании о своей деятельности Секретариат СЕПЦУ запланировал провести в декабре 2011 года итоговую пресс-конференцию с участием глав евангельских Церквей.

