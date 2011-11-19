Во Вьетнаме разгромлена община баптистов

Группа неизвестных мужчин, которые, вероятно, являются подразделением силовых структур, напала на членов незарегистрированной в органах власти баптистской общины, проводившей свои собрания в окрестностях Ханоя.

Нападавшие разломали крест и избили пастора.

Пострадавшие подозревают, что нападение совершили представители местной полиции или связанные с ними лица.

Репрессивные меры вьетнамских властей против христиан различных деноминаций стали в стране почти обыденным явлением. Помимо акций насилия власти страны воздействуют на христианские общины, национализируя церковную собственность.

16 ноября около тысячи вьетнамских католиков приняли участие в мирном марше протеста против строительства станции очистки сточных вод, которая возводится в Ханое на земле, принадлежавшей местному монастырю Ордена редемптористов. В 1959 г. коммунистический режим отобрал эту землю у монахов. Попытки добиться ее возвращения Католической Церкви оказались безрезультатными.

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