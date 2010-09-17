Всеукраинский Союз Церквей EХБ встревожен возрождением язычества

«Украина не должна возвратиться к языческим истокам», - заявляет Руководство ВСЦ ЕХБ, комментируя проведение IV Международного фестиваля ведической культуры славян (язычества ) «Сва Слава», который состоялся в Крыму. А также призывает всех христиан занять активную библейскую позицию и противостать проявлениям либерализма и антихристианства сегодня.



Крупнейшее мероприятие славянских родноверов Украины, России, Белоруси и других стран состоялось в поселке Заозерный Крымской Автономии, на который приглашены волхвы, ведуны и жрецы славянской веры, родноверы, староверы и исповедники ведических учений.

Евангельские христиане - баптисты Украины обеспокоены тем, что в христианской стране возвращаются к язычеству и умаляют роль христианства, которое более тысячу лет назад принесло украинской земле новые духовные, семейные и культурные ценности.

Члены Руководства ВСЦ ЕХБ подчеркивают, что хотя политика язычников направлена с одной стороны на сохранения национально-культурной самобытности, а на самом деле несет враждебность к идеологическим оппонентам, расовую и национальная нетерпимость.

В России, отмечает Руководство украинских христиан-баптистов, некоторые родноверчиские националистические движения уже были признаны экстремистскими.

На фестивале в Крыму волхвы проводили мастер-классы по «кудесничеству»(волшебству), по сексуальной магии и любовным приворотам, а также раскрыли участникам фестиваля секреты «тонкого восприятия мира», как «исцелять руками». Что, отмечает епископ ВСЦ ЕХБ и его заместители, несет в себе духовную и психологическую угрозу для человека.

Руководство подчеркивает, что в Библии однозначно сказано о негативных практиках язычников :

« Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,

обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;

ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» (Второзаконие 18:10-13)

«Индустрия языческих гаданий, целительства и прочей мистики все активней конкурирует на рынке суеверий в Украине, в то время как мы христиане, зная какая опасность кроется за этим, занимаем пассивную позицию», - встревожены евангельские - христиане баптисты.

Руководство ВСЦ ЕХБ обеспокоены, что волхвы и маги уже начали образовательную работу среди укринцев - с 10 по 20 сентября 2010 года, сразу после окончания фестиваля, началось обучение в ПРАВь (Православной Родноверческой Академии Вероведания).

ПРАВь, как и Академия развития человека «Родосвет» - семейный бизнес супругов Куровских – Верховного волхва «Родового огнища родной православной веры» и «Ведающей матушки Рода».

Руководство Всеукраинского Союза Церквей ЕХБ призывает всех христиан к молитвам за украинскую землю, за сохранение и расспостранения на ней истинных христианских ценностей.



Глава ВСЦ ЕХБ

Вячеслав Нестерук

Заместители:

В. С. Антонюк,

И.О. Бандура,

М. Е. Каспров.

