Евангельские христиане-баптисты Украины избрали нового лидера

Председателем Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦ ЕХБ) переизбран Пастор Вячеслав Васильевича Нестерук.

Как сообщил УНИАН-Религии Дмитрий Фимушкин, соответствующее решение принято на съезде - главном законодательном собрании евангельских христиан-баптистов.

Съезд состоялся 27 - 29 мая в Киеве. В нем приняло участие свыше 600 посланцев церквей, которых в Украине насчитывается около трех тысяч. Для Пастора В.Нестерука - это второй срок полномочий руководства ВСЦ ЕХБ. Впервые он принял это служение в 2006 году.

Справка УНИАН. В.Нестерук родился 25 января 1953 г. в семье верующих. Принял крещение по вере в 1974 году. Через несколько лет был избран на служение диаконом в Первой баптистской церкви г. Ривнэ. Был направлен церковью на заочные библейские курсы в Москву. В 1990 г. рукоположен на пасторское служение. Работал по учебной программе "БИИ", со временем взял ответственность руководить ею по Ривненской области, со временем - по Украине.

В 1994 г. В.Нестерук избран заместителем старшего пресвитера Ривненской области. В 1996 г. становится старшим пресвитером области. В том же году получает степень "Доктор служения". В 2002 г. был избран заместителем Председателя ВСО ЕХБ. 12 мая 2006 года, решением 25-го съезда избран Главой ВСЦ ЕХБ.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.