Лидеры евангельских Церквей подвели итоги диалога с властью

Руководители евангельских протестантских Церквей проанализировали результаты государственно-церковного диалога в 2009 году и обсудили предложения в сфере активизации диалога среди сообщества евангельских Церквей. Эти вопросы стали предметом рассмотрения на заседании Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ), которое состоялось в Киеве 27 января в канцелярии Союза баптистов под председательством епископа УЛЦ Вячеслава Горпинчука, – сообщает Институт религиозной свободы.

Во время заседания лидеры евангельских Церквей обменялись мнениями по поводу нынешнего состояния государственно-церковных отношений. Они отметили положительные результаты решения Правительства об обеспечении религиозных организаций природным газом по ценам как для населения, что позволило местным церковным общинам должным образом отапливать культовые сооружения и молитвенные дома. Также положительную оценку получило решение Парламента о возобновлении права религиозных организаций на постоянное землепользование, хотя при этом пока не все органы местного самоуправления оказывают должное содействие в переоформлении соответствующих документов.

По результатам обсуждения Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины принял решение о направлении писем с благодарностью к Премьер-министру Юлии Тимошенко за значительный прогресс в решении наиболее актуальных проблем деятельности религиозных организаций в Украине, а также выразили благодарность за положительные решения в сфере государственно-церковных отношений Президенту и Верховной Раде Украины.

Кроме этого, лидеры евангельских Церквей обратили внимание на активизацию в последние годы работы Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали (НЭК). Они одобрили результаты ее деятельности в сфере утверждения в украинском обществе высоких моральных ценностей. Главы Церквей заявили о поддержке НЭК и отметили важность ее работы для нравственного здоровья общества, ограждения детей и молодежи от засилья жестокости, безнравственности и разврата на телевидении, в прессе, кинематографе.

Наряду с этим участники встречи ознакомились с новыми законодательными инициативами в Верховной Раде Украины. Главы протестантских Церквей выразили глубокую обеспокоенность по поводу внесенного в Парламент законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в отношении запрета тоталитарных религиозных сект (регистр. №5473, авторы – В.Лукьянов (Партия регионов) и внефракционный И.Рыбаков). По их мнению, данный проект из-за своих размытых и противоречивых предложений содержит угрозу в целом для свободы вероисповедания в Украине.

В заседании СЕПЦУ принял участие председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников. Он отметил, что "общественно-важная деятельность Церквей находит поддержку со стороны нынешнего Правительства, которое видит одной из своих приоритетных задач обеспечение свободы совести и вероисповедания для всех граждан и создание условий для деятельности религиозных организаций".

Среди положительных достижений Правительства в 2009 году глава Госкомнацрелигий отметил углубление диалога и сотрудничества профильных министерств и ведомств с религиозными организациями. По его мнению, такое сотрудничество вносит исключительно позитивный вклад в преодоление многих общественных проблем, в решении которых задействованы церковные организации и верующие. Юрий Решетников отметил, что прогресс в государственно-церковных отношениях за последние годы напрямую связан с принципиальной позицией Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая определила среди приоритетов правительственной работы содействие духовному возрождению страны и утверждению нравственности в обществе.

В завершение заседания члены СЕПЦУ договорились о плане деятельности Совета в 2010 году. Кроме этого, на этот год Совет избрал нового председателя, которым стал глава Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаил Паночко.

Кроме членов СЕПЦУ в заседании приняли участие представители Госкомнацрелигий Украины и Института религиозн свободы. Следующее заседание Совета запланировано провести в конце февраля этого года.

*** Совет евангельских протестантских Церквей Украины был создан в апреле 2005 года как представительский межконфессиональный консультативно-совещательный орган, объединяющий на общественных началах усилия протестантских религиозных объединений, которые подписали соответствующую Декларацию, с целью защиты принципов свободы совести и вероисповедания, распространения христианских ценностей и утверждения морали.



На сегодня в состав СЕПЦУ входят Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан-баптистов, Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской-пятидесятников, Украинская Унионная Конференция Церкви адвентистов седьмого дня, Украинская Христианская Евангельская Церковь, Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины, Союз свободных церквей христиан евангельской веры Украины, Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан Украины и Украинская Лютеранская Церковь.