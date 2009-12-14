В Луцке отметили столетие евангельско-баптистского движения

В Луцке община церкви евангельских христиан-баптистов „Фимиам” 13 декабря отметила столетие евангельско-баптистского движения на Волыни. Также во Дворце культуры города Луцка состоялось торжественное богослужение, посвященное 400-летию зарождение баптизма.

Как сообщили организаторы, этим богослужением церковь в это нелегкое для Украины время хочет призывать жителей города искать Бога, который неизменно на протяжении всей истории христианства остается единственной надеждой для человечества.

С праздником волынских христиан-баптистов поздравил и Луцкий городской председатель Богдан ШИБА, вручив коллективу Волынского областного благотворительного фонда «Переображение» Почетную грамоту Луцкого городского совета. В программе были также молитва за Украину, музыкальный концерт, проповедь Слова Божьего. Участники мероприятия также имели возможность посмотреть видеофильмы, посвященные истории возникновения и развития баптизма.