В Ровно прошла пасторская конференция

В городе Ровно 24 сентября прошла Конференция пасторов христианских евангельских церквей, на которую, съехались пастора из Донецка, Днепропетровска, Николаева, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Спикерами конференции были пасторы Г.Гвоздецкий и В.Тен из Днепропетровска, преподаватель Национального Университета «Острожская академия» пастор А.Калабский и директор Института церковно-государственных отношений С.Найденов.

Они были единодушны в том, что началом к единству христиан Украины может послужить Социальная доктрина.

Итогом конференции стала Резолюция, которая была принята единогласно.