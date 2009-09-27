В Ровно прошла пасторская конференция
15:41, 27 сентября 2009Христиане
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Прийнято резолюцию
В городе Ровно 24 сентября прошла Конференция пасторов христианских евангельских церквей, на которую, съехались пастора из Донецка, Днепропетровска, Николаева, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.
Спикерами конференции были пасторы Г.Гвоздецкий и В.Тен из Днепропетровска, преподаватель Национального Университета «Острожская академия» пастор А.Калабский и директор Института церковно-государственных отношений С.Найденов.
Они были единодушны в том, что началом к единству христиан Украины может послужить Социальная доктрина.
Итогом конференции стала Резолюция, которая была принята единогласно.
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