Украинские баптисты отметили 400-летие движения в Европе

Украинские баптисты отметили 400-летие основания движения в Европе. Мероприятия по случаю праздника открылись общеславянской конференцией евангельских христиан-баптистов 26 августа в церкви «Дом Евангелия» на Подоле (Киев).

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятий, первый день конференции открылся с библейского часа, приветствия и проповеди президента Всеукраинского союза ЕХБ Вячеслава НЕСТЕРУКА.

По мнению историка, ректора Одесской богословской семинарии Сергей Санникова, главное отличие баптизма от других направлений в том, «это одна из немногих конфессий, сохранившая Библию в целостности, как высший авторитет и ориентир в жизни».

О важности единства христиан всего мира, независимо от конфессиональной принадлежности, говорил Михаил ИВАНОВ, руководитель отдела благовестия РС ЕХБ. Он раскрыл тему «Баптистский принцип свободы совести и проблемы ее реализации».

Фильм о преследованиях и репрессиях христиан «К праху их не найти стезей» представил Григорий Бабэрэ (США). Память всех тех, кто страдал и отдал свою жизнь в лагерях за веру в Бога, почтили минутой молчания.

Франц ТИССЕН, президент Союза ЕХБ Казахстана, говорил о сложностях свидетельства и миссионерства повседневной жизни.

Особое место организаторы конференции выделили возможности представить жизнь евангельских христиан-баптистов в разных странах. В первый день выступили представители союзов ЕХБ Белорусских церквей, Грузии, Узбекистана, Америки, Молдавии, Австралии, Туркмении, России. Они рассказали о жизни христиан в их странах и попросили молиться за каждую отдельную страну.

В вечернем служении приняли участие не только участники конференции, но и прихожане церквей Киева. Заключительная проповедь прозвучала от главы РС ЕХБ Юрия СИПКО. Он призвал обновлять жизнь, доверять и посвящать на служение Богу.

Во второй день конференции, 28 августа участники размышляли о пасторстве. Алексей СИПКО (США) говорил о церковной дисциплине. «В наших церквах есть правильно одетые, правильно причесанные, но не возрожденные свыше люди. Но придет время, когда они перестанут правильно одеваться, петь, играть и прочее. А все потому, что не рождены от Бога», - отметил он. В продолжение темы внутренней жизни церквей Г. ГАРТФЕЛЬД (Германия) сделал доклад о проблеме душепопечительства в церквах. «Мир многое ожидает от молодежи, многое и требует. Требуя от них чего-либо, мы все же не ожидаем ничего хорошего. Именно из-за этого зарождается бессистемная и неактивная жизнь молодежи, движущаяся в неверном направлении. А все лишь потому, что молодежь нуждается в наставниках, в людях, которые пережили нечто подобное тому, что происходит в их жизнях», - сказал он.

О проблемах молодежи, о свободе совести на постсоветском пространстве говорил руководитель молодежи РС ЕХБ Евгений БАХМУТСКИЙ и глава госкомнацрелигий в Украине Юрий РЕШЕТНИКОВ.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в своем обращении к участникам конференции указал на общественную проблему аморальности, кризиса человеческих душ, ненасытность и алчность.

В свою очередь, представители союзов ЕХБ России, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Канады, Португалии, Чехии, Америки, Австралии рассказали о жизни христиан-баптистов за рубежом

Мероприятия, посвященные 400-летию баптизма, завершились 30 августа торжественным вечером в Национальном дворце «Украина», где собралось более трех тысяч участников.

Справка УНИАН. Баптизм - одно из направлений протестантского христианства.

Баптисты отвергают крещение младенцев, признавая сознательное крещение взрослых людей по личной вере при наличии твёрдых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни. Подобно иным протестантам, баптисты признают Библию в составе 66 книг Ветхого и Нового Завета Священным Писанием, обладающим исключительным авторитетом в повседневной и религиозной жизни. В практике церковной жизни баптисты придерживаются принципа всеобщего священства, а также самостоятельности и независимости каждой отдельной церковной общины (конгрегационализм). Пресвитер (пастор) общины не обладает абсолютной властью, наиболее важные вопросы решаются на церковных советах, общих собраниях верующих. Богослужения носят творческий характер и состоят из проповеди, пения в сопровождении инструментальной музыки, импровизированных молитв (своими словами), чтения духовных поэм и стихотворений.

Главное еженедельное богослужение баптисты проводят в воскресенье, в будние дни могут организовываться дополнительные собрания, специально посвященные молитве, чтению и обсуждению Библии и т. п.

Слово «баптист», обозначающее последователя баптизма, происходит от греческого слова «баптизо», и обозначает собой крещение, или омовение, через полное погружение в воду.