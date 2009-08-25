Объявлен международный день молитвы за гонимых христиан

Глава комиссии по религиозным свободам Всемирного Евангельского Союза Годфри Йогараджа призывает христиан всего мира объединиться в молитве за преследуемых верующих, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

8 ноября, по инициативе Всемирного Евангельского Союза, сотни тысяч христиан намерены принять участие в Международном дне молитвы за преследуемую Церковь

«Можем ли мы сегодня остановиться и подумать о тех, кто переносит преследования ради Евангелия? – сказал мистер Йогараджа в своем обращении к церквям. - Давайте вспомним тех, кто не ел днями, потому что им не давали еды, тех, которые слабеют в узах, тех, кто сталкивается со смертью прямо в этот момент за отказ отречься от Христа».

«В таких странах, как Северная Корея, акты преследования происходят ежедневно, но мы часто не видим или не слышим о них», - сказал он.

Мистер Йогараджа сказал, что нельзя допустить, чтобы преследуемые верующие чувствовали, что они забыты или оставлены.

Он сказал: «Давайте объединимся в молитве за преследуемую церковь в духе единства, который завещал Христос, ибо «если один член страдает, страдает все Тело».