В Латвии пройдет конгресс Союза баптистских общин

7 августа в Лиепае пройдет конгресс, на который съедутся баптисты со всех регионов Латвии. Примечательно, что со времен восстановления независимости конгресс впервые пройдет за пределами Риги, передает Благовест-инфо, ссылаясь на информацию Латвийского союза баптистских общин,

Ежегодный конгресс, на который съедутся представители более 80 общин, пройдет в баптистской церкви святого Павла.

В этом году все баптисты возвращаются к событиям 400-летней давности, когда в мире началось массовое баптистское движение. Что же касается Латвии, то в нынешнем году исполняется 150 лет со дня начала деятельности баптистов. Причем в курземский регион не приезжали миссионеры, и начало движению положили местные жители.

Конгресс особое внимание уделит появлению новых приходов в Латвии. Латвийские баптисты обсудят опыт создания новых общин в Норвегии, США и других странах.