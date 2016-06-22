Баптистам помешали сорвать похороны жертв теракта в Орландо

В Орландо (штат Флорида, США) 20 июня состоялись похороны жертв стрельбы в гей-клубе, которые привлекли на улицы немало горожан.

Представители баптистской церкви Уестборо решили протестовать против похорон.

Как показывают кадры видео The New York Times, часть людей одели простыни и заблокировали демонстрантов.

Напомним, 12 июня ночью в гей-клуб города Орландо (штат Флорида, США) ворвался неизвестный и расстрелял 49 человек. В результате операции по освобождению заложников, преступник был застрелен одним из правоохранителей. Позднее стало известно, что нападавшим оказался родившийся в Нью-Йорке 29-летний Омар Матин.

За это нападение на себя ответственность взяла террористическая исламистская группировка «Исламское государство». При этом президент Барак Обама и ФБР не считают, что Матин был связан с ИГИЛ.

politeka.net