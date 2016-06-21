В Киеве евангелисты провели "Национальный день молитвы за Украину"

Служение Дэвида Хасавея при поддержке Украинских союзов церквей и миссий 18 июня провело в Киеве во Дворце Спорта «Национальный день молитвы за Украину», сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

В событии приняли участие представители многих христианских конфессий, религиозные лидеры, представители власти. Всего на мероприятии присутствовали более 9 000 человек. Также в рамках Дня молитвы был организован телемост, через который к событию подключились христиане из разных областей Украины.

«Мы убеждены, что существующие проблемы в Украине нельзя преодолеть только политическими, военными или дипломатическими средствами, но они могут быть решены Всемогущим и Милостивым Богом, если мы вместе, как один народ, в смирении и скудости, с верой обратимся к Нему в просительной молитве», - говорится в Декларации Национального дня молитвы.

«То, что происходит сегодня - это чудо Божие! Такого нет нигде в мире, но сегодня есть в Украине!» - отметил один из инициаторов молитвы, известный евангелист Дэвид Хасавей.

В конце мероприятия присутствующие совершили молитву за Россию и Европу, сообщил президент Ассоциации журналистов-христиан «Новомедиа» Руслан Кухарчук на своей странице в Facebook.

Посмотреть видеозапись «Национального дня молитвы за Украину» можно здесь.