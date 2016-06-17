В Непале арестовали 7 христиан за проповедь Евангелия

Семерых христиан, в том числе двоих школьных учителей, арестовали в Непале по подозрению в обращении людей в христианство, сообщает invictory.com со ссылкой на The Christian Times.

В районе Долакха (центральный регион Непала) христиане раздали 885 студентам носовые платки и библейские справочники под названием "Великая история".

Среди арестованных Пракаш Прадхан, владелец школы-интерната Mount Valley, и Бимал Шахи, владелец Modern Nepal School. Они часто организовывали различные мероприятия для учащихся. Остальные арестованные принадлежат христианской организации Teach Nepal ("Научить Непал").

О деятельности христиан среди учащихся узнали местные власти и сообщили об этом в полицию. Христиан обвинили в обращении учеников в другую религию путем распространения библейских справочников, что нарушает конституцию Непала.

В 2015 году в непальскую конституцию была внесены поправки, запрещающие обращать кого-либо в свою религию. Поправка не указывает точно, какие именно действия рассматривать как акты религиозного обращения.

Власти заявили, что освободят арестованных христиан, если они пообещают больше не проводить подобных действий. Пока вся группа остается под арестом, а правозащитники пытаются договориться с властями об их освобождении.

80% населения Непала – индуисты. Христиане, по разным подсчетам, составляют от 1,5 до 3% населения.