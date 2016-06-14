Всемирный Христианский Совет осудил волну осквернений храмов Франции и Бельгии и атаки на церковные сайты

Очередная волна осквернений прокатилась за последние недели по католическим храмам Франции и Бельгии. Также объектом атаки стали более ста церковных интернет-сайтов. Всемирный Христианский Совет осудил происходящее и призвал христиан молиться за пробуждение Церкви, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-службу ВХС.

«Противники христианства видят, что в современных условиях полной аморальности, окружающей нас буквально повсюду, люди все сильнее начинают тянуться к фундаментальным общечеловеческим ценностям, которые провозглашают христиане, - комментирует Ян Волков, руководитель администрации ВХС, - Сегодня во всем мире и в Европе, в частности, складывается опасная ситуация – на христиан оказывается огромное давление. То, что произошло за последние недели во Франции и Бельгии, очень похоже на четко спланированную акцию, направленную против Церкви. Такого рода нападки, как следствие, провоцируют межэтнические столкновения, что создает взрывоопасную ситуацию и может в дальнейшем привести к межрелигиозной войне».

В ВХС подчеркнули, что в сложившихся условиях все христиане должны объединиться перед надвигающейся угрозой, чтобы предотвратить разрушение Церкви.

«Мы призываем всех людей доброй воли вместе с нами молиться за пробуждение Церкви в Бельгии и Франции и за то, чтобы Господь послал сеятелей, в частности, из постсоветских стран для насаждения новых церквей на территориях, где христианство подвергается нападкам и осквернению», - добавил Ян Волков.