Совет евангельских протестантских церквей проведет "Национальный день молитвы за Украину" (укр.)

"Національний день молитви за Україну" відбудеться 18 червня в Палаці спорту у Києві.

Ініціатором заходу є Рада євангельських протестанських церков України, до складу якої входить ВСЦ ЄХБ.

Валерій Антонюк, голова Всеукраїнського Союзу Євангельських Християн-Баптистів: "Україна переживає особливий час, і християни об'єднуються разом для того, щоби стояти разхом в духовному проломі за свою землю. Нам так потрібне сьогодні Боже благословіння для того, щоби перемагати зло, для того, щоби об'єднуватися разом і вести духовний бій. І Бог дав нам сильну зброю - молитва відкриває небо! Молитва благословляє народ. Через молитву Бог починає діяти. І тому саме в такі часи ми об'єднуємося, як народ Божий, просимо у Нього зцілення, підтримки і благословіння. Тому запрошуємо всіх долучитися до Національного дня посту і молитви, щоби Господь рясно благословив Україну і наш народ, який носить Його ім'я, насправді наближаючись до Нього, отримав те, про що ми мріємо. І ми знаємо, що відповідь прийде з небес і Бог буде діяти. Тому молимося, об'єднуймося, шукаймо Його обличчя і Господь дасть нам свою відповідь".

В декларації заходу, серед інших потреб, за які згодились молитись її підписанти:

- впровадження біблійних цінностей у всіх сферах суспільного життя;

- зупинення військової агресії та кровопролиття на сході України;

- очищення України від корупції.

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