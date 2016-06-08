20 июня на берегу Азовского моря баптисты проведут фестиваль для молодежи

19:18, 08 июня 2016
Христиане
1314

20 июня на берегу Азовского моря стартует первый фестиваль под лозунгом «Церковь меняет общество».

Лидер Восточного региона Украины Кравченков Виталий рассказал, что сегодня регистрация еще продолжается.

«В этом году будет интересная программа, много спорта, благословенное время в молитве и общении у костра, разноплановые проповеди».

ecbua.info

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter