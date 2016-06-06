Известный старец схиархимандрит Илий встретился с Католикосом Всех Армян
21:16, 06 июня 2016Христиане
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Фото: сайт "Орел регион".
Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял священнослужителя РПЦ схиархимандрита Илия (Ноздрина).
Во время беседы Его Святейшество подчеркнул, что подобные визиты способствуют укреплению многовековых дружеских связей и развитию сотрудничества.
Схиархимандрит Илий отметил, что рад своему визиту, так как давно хотел побывать в Армении и приобщиться к духовным ценностям и наследию, благодаря которым христианская вера остается непоколебимой.
Встреча состоялась 29 мая, сообщает сайт Орел Регион.
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