Число христиан в Сирии сократилось на треть

В мире происходит 214 разрушений христианских храмов и 772 случая нападений и агрессии против христиан каждый месяц.

2014-й год был назван этой организацией беспрецедентным с точки зрения масштабов притеснения христианской паствы в мире, а показатели 2015 года квалифицированы как «еще более худшие».

Число христиан в Сирии с начала войны сократилось на миллион: с 2,2 миллиона до 1,2 миллиона человек. Боевики незаконных вооруженных формирований регулярно осуществляли минометные и ракетные обстрелы христианских районов и пригородов Дамаска: Баб-Тума, Баб-Шарки, Аль-Кусур и Джараман.

По оценкам правозащитников, систематические проявления христианофобии зафиксированы в 139 странах, исламофобии — в 121 стране, сказал представитель МИД.

pravmir.ru