В Евангелических церквях Берлина установят в храмах свободный Wi-Fi

Синод Евангелической церкви Берлина-Бранденбурга (EKBO) намерен оборудовать 3,000 своих храмов бесплатным Wi-Fi. Решение было принято, несмотря на строгое законодательство, сдерживающие развитие сети Wi-Fi в общественных местах Германии.

Прихожанам протестантской Евангелической церкви Берлина-Бранденбурга скоро не придётся скучать во время проповедей: 13 мая руководство церкви приняло решение установить в своих храмах точки доступа Wi-Fi. Проект получил название Godspot — по аналогии с термином «hotspot», означающим, собственно, «точку доступа», то есть участок, покрытый сетью Wi-Fi.

В ближайшие недели беспроводным Интернетом будут оснащены 220 приходов, в том числе знаменитый Французской собор на Жандармской площади Берлина.

«Люди не стали менее духовными, чем раньше. Но места общения изменились, сегодня многое происходит в электронных социальных сетях и сообществах. С помощью Godspot мы, как Евангелическая церковь, хотим создать своё надёжное и лояльное представительство в электронном мире», — объяснил руководитель IT-отдела Консистории Евангелической церкви Берлин-Бранденбурга Фабиан Крэтшмер.

Посетители храмов и просто проходящие мимо люди смогут пользоваться услугой бесплатно и без ввода регистрационных данных. Позже Wi-Fi планируется запустить во всех 3 тысячах храмов EKBO.

При этом стоит отметить, что ситуация со свободным доступом к Wi-Fi в Германии сегодня является достаточно сложной. По закону, владелец подключения несёт ответственность за возможные правонарушения со стороны пользователей.

slavpeople.com