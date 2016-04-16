Армянская Церковь передала миллион долларов Карабаху

Завершился визит армянских Католикосов в Нагорно-Карабахскую Республику. В рамках двухдневного визита Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I (резиденция в Ливане) посетили раненных в результате последних боевых действий солдат, встретились с руководством Карабаха, обсудили вопросы мирного урегулирования.

Католикосы передали, как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, по полмиллиона долларов США правительству Арцаха (армянское самоназвание Карабаха), которые будут направлены на нужды семей погибших и семей, эвакуированных из зоны боевых действий. Сообщается, что в общинах будут продолжатся сборы денег для Арцаха.

Благовест-инфо