Епископ евангелической церкви Берлина отстаивает венчание гомосексуальных пар

Однополые пары имеют такое же право венчаться в церкви, как и гетеросексуальные. Об этом заявил епископ евангелической церкви Берлина и Бранденбурга Маркус Дреге в интервью газете Berliner Morgenpost, опубликованном в воскресенье, 27 марта.

"Я это очень поддерживаю. Важно, что два человека готовы долгосрочно взять на себя отвественность друг за друга", - сказал он.

Церковный синод может рассмотреть этот вопрос предположительно уже 8-9 апреля. До сих пор гомосексуальные пары могли рассчитывать только на церковное благословение. В случае одобрения евангелическая церковь Берлина и Бранденбурга, объединяющая более миллиона верующих, станет третьей в Германии, где разрешено венчание однополых пар.

В настоящее время гомосексуальные партнеры могут обвенчаться только в евангелических церквях в Гессене и Нассау, а также в Рейнской области.

В конце мая 2015 года кабинет министров ФРГ подготовил законопроект о дальнейшем правовом приравнивании гражданского партнерства гомосексуалов к браку. В июне того же года бундесрат призвал бундестаг изменить законодательство, чтобы позволить однополым партнерам вступать в брак и усыновлять детей. В бундестаге, однако, нет единодушия по поводу полного уравнивания в правах гетеро- и гомосексуальных пар.

Корреспондент