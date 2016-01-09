Представители церкви устроили концерт в исправительной колонии (укр.)

У виправній колонії управління №89 відбувся концерт та богослужіння за участі представників Східно-Дніпровської конференції Церкви Адвентистів сьомого Дня в Україні. Про це УНН-Центр повідомляє з посиланням на прес-службу УДПтС Дніпропетровської області.

Представники Східно-Дніпровської конференції Церкви Адвентистів сьомого Дня в Україні більше п’яти років відвідують засуджених Дніпропетровської виправної колонії, проводять роботу з морального виховання засуджених, надають допомогу у відновлені втрачених соціально-корисних зв’язків, у вирішені питань побутового та працевлаштування після звільнення.