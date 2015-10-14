Избран новый глава Сообщества протестантских церквей в Европе

Готфрид Лохер, президент Федерации протестантских церквей Швейцарии, избран исполнительным президентом Сообщества протестантских церквей в Европе (СПЦЕ). Лохер сменит на этом посту епископа Брауншвейгского Фридриха Вебера (Германия), который скончался в январе этого года, сообщает Благовест-инфо.

СПЦЕ объединяет около сотни протестантских церквей, общая численность паствы которых достигает 50 млн. человек. В сообществе представлены реформаты, члены объединенных церквей, лютеране, методисты и другие протестанты из более 30 стран Европы.

В президиум СПЦЕ входят три человека: новоизбранный президент Готфрид Лохер, Клара Тарр Человски из Лютеранской церкви Венгрии и профессор систематического богословия Рурского университета в Бохуме (Германия) Михаэль Вайнрих.

«Европе вновь брошен серьезнейший вызов», - заявил Лохер вскоре после своего избрания, имея в виду нынешний кризис, вызванный массовой миграцией. «Нужно, чтобы протестанты говорили едиными устами. Чтобы они были свидетелями Евангелия перед лицом социальных, политических и этических проблем, с которыми мы сталкиваемся».

Готфрид Лохер будет руководить работой президиума СПЦЕ до следующей пленарной ассамблеи, которая состоится в Базеле в сентябре 2018 года.