Избран новый Патриарх Ассирийской Церкви Востока

Новый, 112-й по счету Патриарх Ассирийской Церкви Востока избран 16 сентября. Синод древней христианской общины избрал своим предстоятелем митрополита Ирака, Иордании и России Мар Геваргиса Сливу. Об этом сообщает Благовест-инфо.

Интронизация Мар Геваргиса III состоится 27 сентября в соборе св. Иоанна в Эрбиле – столице Иракского Курдистана. Он станет преемником Мар Динхи IV, который возглавлял Ассирийскую Церковь 39 лет и умер в марте этого года в США.

Мар Геваргис был единственным ассирийским митрополитом, служившим на территории Ирака. В 1933 г. Патриарх Мар Эшай Шимун XXIII был изгнан из Ирака, а в 1940 г. обосновался в Чикаго, США.

С 2006 года, в контексте обретения Иракским Курдистаном фактической независимости, в Эрбиле началось строительство патриаршей резиденции. Перспективы переезда ассирийского Патриарха в Эрбиль обсуждаются.

Геваргис Слива родился 23 ноября 1941 г. в Хаббание, Ирак. Учился в Багдаде и США. Был рукоположен во священника в 1980 г., в митрополита Иракского – в 1981 г.