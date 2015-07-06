Переизбран руководитель всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня
14:13, 06 июля 2015Христиане
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На сессии Генеральной конференции в Сан-Антонио, штат Техас, Тед Вильсон переизбран руководителем всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Большинством голосов пастор Вильсон был избран на следующий пятилетний период. Из 1900 делегатов съезда девяносто процентов поддержали его кандидатуру.
*** Адвентисты седьмого дня – Церковь, которая проповедует спасение по Божьей благодати в Иисусе Христе и признает все заповеди Десятисловия.
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