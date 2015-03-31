Избран временный блюститель патриаршего престола Ассирийской Церкви Востока

28 марта временным блюстителем патриаршего престола Ассирийской Церкви Востока после смерти Католикоса-патриарха Мар Дынхи IV избран епископ индийского Триссура Мар Афрем Мукен, сообщает индийское издание The Hindu.

Католикос-патриарх Мар Хнанья Дынха IV скончался 26 марта на 80-м году жизни в больнице в штате Миннесота, США. С именем почившего предстоятеля Ассирийской Церкви Востока связана активная деятельность по налаживанию межхристианского диалога.

11 ноября 1994 г. им была подписана Общая христологическая декларация между Римско-католической и Ассирийской Церквями. Также был разработан ряд иных документов относительно диалога между Ватиканом и Халдо-католической церковью, с одной стороны, и Ассирийской Церковью Востока — с другой.

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