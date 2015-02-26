Верующие из Западной Украины передали в Луганскую более 20 тонн гуманитарной помощи

В Северодонецк прибыла гуманитарная помощь, собранная церквами христиан веры Евангельской из Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областей.

Об этом сообщает «Параллель-медиа» со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Более 20 тонн груза условно можно разделить на две части - продукты питания, теплые вещи и строительные материалы распределят среди населения, пострадавшего в результате боевых действий, а больничные кровати, матрасы, одеяла и моющие средства предназначены для больниц Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

«Это уже примерно тридцатая наша поездка с гуманитарным грузом на Донбасс», - рассказал епископ Житомирского объединения церквей христиан веры Евангельской Владимир Бричка. - «Месяц назад мы были в Северодонецке и получили письма-просьбы организовать помощь для больниц. Бог дал нам возможность собрать все это и привезти по месту назначения. Моющие средства, кровати и одеяла нам передали из Голландии, а продукты, собранные от населения Западной Украины. Еще одна фура с помощью уже разгружена в Славянске Донецкой области».

Представителей церквей принял председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

«Половина гуманитарного груза в ближайшие дни будет распределена по больницам, а продукты питания и строительные материалы в эту субботу я лично отвезу в одно из сел на линии фронта», - заверил руководитель области. «Гуманитарные грузы из других областей Украины - лучшее доказательство, что Донбасс в этот трудный час не остался наедине со своими проблемами».