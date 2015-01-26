В Великобритании впервые рукоположена в сан епископа Церкви Англииженщина

В Великобритании сегодня была посвящена в сан епископа Церкви Англии первая в истории женщина. Ею стала преподобная Либби Лейн, сообщает NEWSru.com.

Чин рукоположения был совершен в соборе города Йорк на севере Англии. Здесь находится кафедра архиепископа Йоркского Джона Сентаму - высшего прелата Англиканской церкви после архиепископа Кентерберийского, который и возглавил торжественный ритуал.

Либби Лейн стала дьяконом в 1993 году, священником - в 1994-м. До настоящего времени она была викарием церкви в графстве Честер, после посвящения назначена главой епископата Стокпорта под Манчестером.