В Киеве и во Львове обсудят евангельскую стратегию развития Украины до 2020 года

Двести украинских лидеров соберутся на специальную двухдневную встречу во Львове 17-18 февраля и в Киеве 20-21 февраля, чтобы обсудить евангельскую стратегию развития Украины до 2020 года, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

«За это время участники Стратегии «Украины 2020» виртуально проживут шесть лет. В этом процессе перед ними будет поставлена задача: вывести Украину из кризиса, создавши до 2020-го года надежную государственную систему, стабильную экономику и ответственную информационную политику», - говорится в пресс-релизе организаторов.

Соорганизаторами программы выступают Содружество социальных предприятий, движение "Всі разом!", Ассоциация "Эммануил" и другие.