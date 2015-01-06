Поздравление с Рождеством старшего епископа Церкви ХВЕ Украины Михаила Паночко

Сердечно поздравляю вас, дорогие служители Христовы, сестры и братья!

Несмотря на очень сложные и болезненные процессы в нашей стране, мы прожили 2014 год в особой духовной атмосфере. Нам пришлось и еще приходится встречаться с вызовами, о которых мы и не думали на пороге 2014 года. Но Господь нас не оставил ни на минуту. Поэтому стоит искренне поблагодарить Его за охрану и заботу, а также за испытания, что выпали на долю наших церквей в восточной Украине.

Собственно, в такой неспокойный мир и пришел Спаситель мира, чтобы дать Свой покой, а свет Вифлеемской звезды озарил миллионы душ, которые блуждали в темноте, и такими когда-то были и мы с вами.

Пусть в году, что грядет, окрепнет Вера наша, пусть укрепит нас Надежда на Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и украсит наши души Любовь Божия, которая изливается Духом Святым!

Постоянно помните, что Иисус - Эммануил, что означает «С нами Бог».

ХРИСТОС РОДИЛСЯ!

СЛАВИМ ЕГО!

С уважением и молитвами,

Старший епископ Церкви ХВЕ Украины

Михаил Паночко