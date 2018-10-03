Полтавские депутаты отказались предоставить 2 га земли под церковь евангелистов

Современная Христианская Церковь Полтавы хочет получить 2 га земли бывших артскладов для храма — депутаты горсовета ей отказали, потому что эта площадь слишком велика.

Во вторник, 2 октября, депутатская комиссия по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского горсовета рассмотрела вопрос о выделении религиозной общине «Современная Христианская Церковь» 2,2 га земли под храм на территории бывших артскладов. Депутаты после бурного обсуждения отказались выносить этот вопрос на сессию, сообщает Интернет-издание «Полтавщина».

Перед пастором церкви депутаты поставили условие: он должен доказать, что у религиозной общины есть средства на строительство. Если он это сделает, у церкви появится шанс получить землю, однако не 2,2 га, а 35 соток.

На это Евгений Антонец пояснил, что у них есть партнеры в Европе и США, поэтому средства найдут.

В итоге депутаты приняли решение: сократить площадь до 30 соток и обязать Евгения Антонца предоставить документы финансовой состоятельности строительства.

Более 10 лет назад военную часть, где находились артсклады, расформировали, а ее территорию Министерство обороны передало городу. Заброшенные бараки и административные здания военных были демонтированы, а территория заросла бурьяном. В 2016 году депутаты приняли детальный план территории квартала. На месте бывших артскладов начали возводить микрорайон. По генеральному плану застройки бывших артскладов, 2,2 га отведено под строительство культового сооружения. Именно по поводу этого участка пастор обратился к депутатам.