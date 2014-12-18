Церковь Англии назвала имя первой женщины-епископа

Первой женщиной-епископом в Церкви Англии станет Либби Лейн, которая будет именоваться епископом Стокпортским. Рукоположение состоится в Йорке 26 января, сообщает РИА Новости.

Свою речь будущий епископ начала с того, что попросила собравшихся почтить память погибших во время вчерашнего нападения на школу в Пакистане.

Лейн назвала день принятия закона о женском епископате "историческим" для Церкви Англии и поблагодарила всех тех, кто его поддержал.

Либби Лейн стала священником в 1994 году. До настоящего времени она была викарием церкви в графстве Честер.

Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате 17 ноября, когда генеральный синод провел итоговое голосование. В середине июля две трети от общего количества членов Синода высказались в поддержку введения женского епископата, что определило исход многолетнего спора между традиционалистами и сторонниками перемен.

Женщины начали рукополагаться в сан священника еще в 1994 году, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли. Помимо Лейн, есть еще несколько кандидаток в епископы, однако их имена не будут названы до января 2015 года.