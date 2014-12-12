В Египте похищение коптских христиан превратилось в криминальный бизнес

В последние годы похищение людей в провинции Минье (Верхний Египет) превратилось в прибыльный криминальный бизнес. 16 млн. евро было потрачено за период с 2011 года на уплату выкупа за коптских христиан, сообщает Вlagovest-info.

«К огромному сожалению, похищения продолжаются, и мы не видим ни малейшего улучшения ситуации, - сетует копто-католический епископ города Асьют Кирилл Вильям. – Полицейские операции, проведенные, в частности, в феврале этого года в Асьюте, носят эпизодический характер и не приводят к разрешению ситуации».

По словам коптского активиста Мины Табета, банды, промышляющие похищением христиан, нередко пользуются негласной поддержкой местных властей, с которыми похитители делятся своими доходами. Именно коррупция объясняет низкую эффективность раскрытия такого рода преступлений.