Михаил Паночко: Слухи о массовой вербовке наших пресвитеров слишком преувеличены

33 года – в пасторском служении, из них 11 лет – во главе крупнейшего союза пятидесятников - Церкви христиан веры евангельской Украины (ЦХВЕУ). Михаил Степанович Паночко сегодня является одним из наиболее авторитетных евангельских лидеров в Украине, к чьему мнению прислушиваются и братья по вере, и органы государственной власти. Сегодня по всей Украине насчитывается более полутора тысяч общин пятидесятников.

В нашей беседе мы попытались охватить как можно больше самых разнообразных тем – и создание единой православной церкви в Украине, и отношения со спецслужбами, и многое-многое другое.

- Вы стали пастором при советской власти. Если современную Украину сравнивать с той эпохой, как сегодня государство относится к евангельским церквям, в частности – к общинам ХВЕ?

- Должен сказать, что мы не ощущаем по отношению к себе грубого отношения со стороны государства. С другой стороны мы понимаем, что чиновники в основном номинальные православные. Поэтому некоторые шероховатости мы списываем на это. Но открытой агрессии мы не видим. И помня отношение к нам в годы советской системы, мы сравниваем: это – небо и земля. Хотя есть примеры, когда чиновникам очень сильно хочется укрепить какую-то одну церковь, сделать ее национальной, государственной. Такая идея не раз озвучивалась нашим Президентом.

- Эта идея допустима или она опасна? Как Вы думаете?

- Мы не против, чтобы православная церковь была единой, пусть Бог их благословит. Но, если в основании этого единства будет негативное отношение к другим церквям – это опасно. С позиции единства православия, которое бы могло стать на защите общественной морали, обездоленных людей, могло бы положительно влиять на законотворчество, на чиновников, усилить борьбу с такими извращениями и пороками, как гомосексуализм, оккультизм, наркомания, алкоголизм. Теперь сами священники бьют тревогу, что целые села вымирают. Но им же самим нужно менять традиции, ведь родился ребенок – пьют, окрестили его – пьют, женился – пьют, умер – пьют, поминки – пьют. Поэтому сама эта традиция разрушает моральные устои людей.

То есть, если православная церковь будет единой, и будет твердо стоять на библейской позиции, то мы такое только приветствуем. Об этом мечтал и Шевченко. Вместе с тем он критиковал и православных священников, и католическое папство за несоответствие библейскому эталону. Почитайте его поэму «Еретик». Мне Кучма в свое время подарил его сочинения в хорошем кожаном переплете…

- Вот Вы вспомнили Леонида Кучму. Ведь и при нем Вы уже руководили Союзом – с 1998 года. Леонид Данилович, кажется, занимал очень взвешенную и нейтральную позицию в вопросах межцерковного диалога…

- Леонид Кучма к церквям относился очень хорошо. Он в этих вопросах был осторожным, имел уважение ко всем конфессиям. Он имел мудрость. Хотя сфера духовная для него не очень была известна, но он действительно уважал церкви. Многие наши пасторы рассказывали, как обращались к нему, когда он был еще директором «Южмаша», как он их хорошо встречал, как помогал.

- Назначен новый глава Государственного комитета по делам национальностей и религий – баптист Юрий Решетников. Как вы оцениваете этот показательный прецедент?

- Некоторые уже бьют тревогу, мол, чего это баптист занял такую должность. Моя позиция такая: любой гражданин Украины имеет право занимать любую должность. Мы же не ставим вопрос, мол, почему у нас Президент православный, а не пятидесятник. Вера человека не должна быть решающим фактором при назначении на ту или иную должность. Это частное дело каждого. Но людей старой системы до сих пор пугает: как так – протестант занял такую должность. Я воспринимаю это нормально. Если Решетников будет работать на оптимизацию религиозных отношений, это же прекрасно!

Этот орган призван содействовать церквям и следить, чтобы они соблюдали украинское законодательство. Например, во время предыдущих президентских выборов Госкомитет почему-то сквозь пальцы смотрел на то, что некоторые церкви были втянуты в политику, агитировали за того или иного кандидата. А ведь это запрещено!

- Были ли такие случаи в церквях ХВЕ, как Вы на них реагировали?

- У нас такого не было. Мы соблюдаем украинское законодательство, поэтому нигде с кафедры ни за кого не агитировали, никакие листовки не раздавали. Мы говорили так: вы граждане Украины – вам и решать! Меня иногда прямо спрашивали, какая позиция ХВЕ на выборах. Я отвечал так: «У кого что лежит на сердце, за того и голосуйте». Если же я вам навяжу, то это уже не вы выбираете.

- Пасторы поместных общин ХВЕ избираются на месте или назначаются на уровне областного центра и Киева?

- Мы объединили эти два способа. Мы как старшие служители присматриваемся к кандидату. Конечно, он должен отвечать критериям, изложенным в посланиях Павла к Титу и Тимофею. И вот когда мы находим такого человека, мы его кандидатуру закрепляем также выбором людей на местном уровне.

- Бывают ли конфликты между мнением Киева и мнением верующих местной общины?

- Очень редко! Бывает, что церковь молодая, покаялись 20-30 новых людей, от них еще табак не выветрился, они не знают хорошо Писание. Тогда могут возникнуть некоторые противоречия при выборе священнослужителя. Но это очень редкие случаи.

- Несколько лет назад был прецедент в Новой Каховке, когда местный пастор Василий Кравчук фактически отказался признавать власть области и Киева. Кажется, он даже не пустил Вас в молитвенный дом, когда Вы приехали, чтобы разобраться в ситуации. Каково положение дел на сегодня?

- Это, по сути, единственный случай, когда пастор не подчинился не только епископам, но и решению поместной церкви, которая двумя третями голосов высказалась против него. Но он никого не послушался, поэтому большая часть людей вышли из церкви. А молитвенный дом он оставил у себя под контролем, несмотря на несколько решений судов не в его пользу. Он пошел путем противления и непослушания, пренебрег областным епископом, всем советом церкви. Это у нас первый такой случай. Мы нашим людям там советуем: лучше уступить, лучше потерять свое, но не вести противостояния и конфликта.

- Есть ли на уровне ЦХВЕУ единая определенная форма богослужения, рекомендации по одежде? Или сейчас все подобные вопросы Вы отдаете на решение местных общин?

- Мы решаем эти вопросы совместно. Главным документом для нас была и будет Библия. У нас нет строго распоряжения по всей вертикали церквей, что все только так должны одеваться, так проводить богослужения. Но у нас есть выработанная на съезде рекомендация по богослужебной практике, и это все доведено к местным церквям. Конечно, этическая сторона, изложенная в Библии, обязательно должна соблюдаться. Ведь написано, что женщины должны быть в скромной одежде. Кто-то скажет, что это было в традиции того времени. Но Библия сохраняет актуальность во все века.

Нужно одеваться, как прилично святым. Как это? А чтобы не вызывать недостойных эмоций у противоположного пола. Библия говорит, что верующий человек не должен быть соблазном для других. Женщина должна показывать всю свою красоту дома своему мужу, а не всем на улице. А если она все сильно афиширует, значит, она внутри не очень здорова. Иногда, посмотришь на женщину и чувствуешь, как от нее блудом пахнет. Эта этическая сторона, к сожалению, некоторыми харизматическими церквями была проигнорирована.

Нельзя смывать границы в морально-этических вопросах. Иначе можем дойти до того, что видим в Европе – однополые «браки». А завтра появится какая-то дама и скажет, что хочет заключить брак с кобелем. А дальше – педофилия пойдет. Идет полная деградация общества. Нельзя смывать грань между мужчиной и женщиной. От этого и идет лесбиянство, гомосексуализм. Это – отвратительные вещи, которые ведут мир под содомское и гоморское проклятие.

- Пятидесятнические семьи, как правило, очень большие. В связи с этим во все времена было много кривотолков по поводу использования контрацепции верующими супружескими парами. Есть ли определенная позиция Церкви или каждая супружеская пара решает этот вопрос для себя самостоятельно?

- У нас нет закона по этому вопросу. Мы руководствуемся принципом, что мужья должны обращаться благоразумно со своими женами. И каждая семья сама решает, как часто и сколько им рожать детей. Семья – это союз между двумя людьми, которые становятся одним. Вот они и решают. Если жена здорова, муж обеспечивает – рожают много детей. Например, у меня пять детей, у моего заместителя – десять. Мое убеждение: это должно быть решением двух людей, это – договоренность, гармония. Мы за гармоничные отношения. Но и также за то, чтобы у верующих людей было больше детей, чем сейчас. Ведь дети – награда от Господа.

- В апреле РОСХВЕ распространило письмо всем своим церквям по России. В этом документе содержалась информация о том, что представители ФСБ пытаются вербовать пасторов и рекомендации, что делать в таких случаях. То есть Ваши российские единоверцы официально признали, что их лидеров вербуют. Есть ли в Украине такие случаи?

- Нет, у нас такой угрозы нет, и никаких подобных рекомендаций нашим пасторам мы не высылали. Органы безопасности – это нормальная институция, когда они выполняют свое дело, охраняют порядок, пресекают беззаконие. Они недаром носят меч, как говорил апостол Павел.

Я жил при советской системе, служил пастором с 1976 года. И даже тогда никто меня не вербовал, хотя в те времена активно работал КГБ. Иногда меня вызывали, аккуратно и деликатно задавали некоторые вопросы, но не более того. Но чтобы призывали к сотрудничеству – такого не было. Во времена Хрущева и ранее, кто занимал более высокие должности, может, и вызывали. А я был пастором небольшой сельской общины, поэтому мне ничего не навязывали.

Вот, писали, что в советское время никто не мог учиться в Библейском институте ВСЕХБ в Москве (это было единственное евангельское учебное заведение на весь СССР. – Р.К.) без собеседования с представителями КГБ. Но я там учился в 1982-85 годах и никаких подобных бесед не проходил. Поэтому, все эти слухи и разговоры о вербовке слишком преувеличены. Может, такое и было, но говорить, что это было очень распространенным явлением, я бы не стал. Например, сейчас Служба безопасности Украины не вмешивается в наши дела вообще.

- Михаил Степанович, спасибо за беседу!

Руслан Кухарчук, дляProChurch.info