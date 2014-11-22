В Иерусалиме христиане провели молитвенное шествие за мир

20 ноября в Старом городе Иерусалима христиане различных конфессий провели молитвенное шествие за мир.

В Вифлееме участникам шествия вручили оливковые ветви, с которыми они прошли по улицам города, после чего были доставлены автобусами в Старый город Иерусалима, чтобы продолжить шествие по Крестному пути. Мероприятие закончилось в Храме Гроба Господня, сообщило информационное агентство ANSA.

Публичное молитвенное шествие прошло с одобрения как израильских, так и палестинских властей.

Оно было проведено, несмотря на напряженную ситуацию в Иерусалиме, которая еще более обострилась в последние дни после кровавого нападения на синагогу, совершенного на этой неделе.

Организаторы шествия ранее планировали провести «марш мира» из Вифлеема в Иерусалим, но изменили свои планы после террористического акта.

Седмица.Ru