Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате, первые епископы женского пола могут появиться уже в следующем году, сообщает РИА Новости.

Генеральный Синод в понедельник провел итоговое голосование, оно состоялось в Church House - главном управлении Церкви Англии - в лондонском районе Вестминстер.

В середине июля две трети от общего количества членов Синода высказались в поддержку введения женского епископата, что определило исход многолетнего спора между традиционалистами и сторонниками перемен.

Женщины стали рукополагаться в сан священника еще в 1994 году, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли. Несколько кандидаток в епископы уже есть, однако конкретные имена не будут названы до января 2015 года.

Нынешнее голосование проводилось двадцать два года спустя после того, как в 1992 году высший орган Англиканской церкви разрешил рукополагать женщин в священники. Сейчас женщины составляют почти треть от общего числа священнослужителей. В четырех соборах женщины являются настоятельницами, они служат капелланами в больницах, тюрьмах, школах, университетах. Среди учащихся, готовящихся к принятию сана священника, число мужчин и женщин примерно равно.