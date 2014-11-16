17 ноября военный капеллан Вооруженных сил США выступит в киевском педуниверситете

В день студента, в понедельник, 17 ноября, в Национальном педагогическом университете им. Михаила Драгоманова состоится встреча с военным капелланом Вооруженных сил США Стивом Купером на тему "Церковь и армия: путем диалога и взаимопомощи", сообщает Религия в Украине.

Встреча является особенно актуальной, учитывая боевые действия на востоке страны, где несут капелланское служение представители разных конфессий Украины.

Стив Купер - магистр богословия, пастор Первой Евангельской Свободной церкви в городе Рокфорд, штат Иллинойс, США, имеет 19-летний профессиональный опыт, он нес службу в зонах боевых действий и помогал солдатам, вернувшимся домой.