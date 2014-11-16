17 ноября военный капеллан Вооруженных сил США выступит в киевском педуниверситете
10:10, 16 ноября 2014Христиане
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В день студента, в понедельник, 17 ноября, в Национальном педагогическом университете им. Михаила Драгоманова состоится встреча с военным капелланом Вооруженных сил США Стивом Купером на тему "Церковь и армия: путем диалога и взаимопомощи", сообщает Религия в Украине.
Встреча является особенно актуальной, учитывая боевые действия на востоке страны, где несут капелланское служение представители разных конфессий Украины.
Стив Купер - магистр богословия, пастор Первой Евангельской Свободной церкви в городе Рокфорд, штат Иллинойс, США, имеет 19-летний профессиональный опыт, он нес службу в зонах боевых действий и помогал солдатам, вернувшимся домой.
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