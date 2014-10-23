Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий: На земле нечего делить - человек покидает этот мир без ничего

"Православная Церковь, молится, чтобы Бог дал людям хороший ум, чтобы все поняли, что на земле нет чего делить - человек приходит в этот мир нагим, без ничего, и покидает этот мир без ничего".

Об этом предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди 21 октября во время Божественной литургии в Свято-Николаевском монастыре Хустской епархии в день памяти прп. Алексея Карпаторусского исповедника и 100-летия Мароморош-Сиготского процесса.

«Сегодня в нашей стране также есть проблемы, когда брат на брата поднимает руку, когда идет война, когда люди не только озлобляются друг на друга, но и проливают кровь. И Христова Православная Церковь, молится, чтобы Бог дал людям хороший ум, чтобы все поняли, что на земле нечего делить - человек приходит в этот мир нагим, без ничего, и покидает этот мир без ничего. И то, что нам дает Бог, не является поводом для вражды и убийства. Господь хочет, чтобы мы мирно разделяли все блага, которыми Он нас одарил. Господь хочет, чтобы мы во взаимном уважении и любви проходили путь земной жизни», - сказал митрополит Онуфрий.

Вспоминая об исповедничестве прп. Алексия, митрополит Онуфрий сказал: «И этот святой, и другие страдальцы, которые с ним были осуждены за то, что не предали своей веры, свидетельствуют о святости Православной Церкви, об их уверенности, что только эта Церковь ведет человечество к спасению».

Предстоятель УПЦ отметил, что назначением Церкви является свидетельство о вечной Божественной истине.

«На протяжении всей истории враг человеческого спасения всегда боролся против Церкви. Первые три века он пытался физически уничтожить верующих в Христа. Затем он пытался ее уничтожить через ереси и расколы. Что такое ересь и раскол? Это есть неправда. А ложь это та пелена, которая отгораживает человека от Божьего света. Ложь и обман лишают человека возможности быть причастником света истинной Христовой Церкви», - подчеркнул митрополит Киевский.

Говоря о всех испытаниях, которые перенесли жители Закарпатского края, чтобы отстоять право быть православными, Блаженнейший Владыка отметил: «Церковь никогда не погибнет, Церковь никто никогда не уничтожит. Может быть только одна трагедия - когда человек отпадает от Соборной Апостольской Православной Церкви. И мы молимся преподобному Алексию и всем исповедникам нашей земли, чтобы они помогали нам быть мужественными в вере, любить всех людей, но верно хранить истину; не презирать тех, кто заблуждается в вере, молиться за них, чтобы Господь и дал им хороший ум познания Божественной правды».

Блаженнейший Владыка вместе с присутствующими помолился «...чтобы Господь подарил мир, чтобы Господь упокоил сердца всех людей, чтобы тех, кто пострадал невинно на поле брани, Он упокоил в селениях праведников. А нам чтобы Господь дал силу быть настоящими воинами святой Православной Церкви... и хранить чистоту той веры, которую нам передали наши предки, чтобы мы могли передать ее своим потомкам».

По материалам официального сайта УПЦ