В КДАиС состоялась VI Международная конференция на тему духовного и светского образования

23 октября по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины состоялось открытие VІ Международной научно-практической конференции: «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Организатором научного мероприятия традиционно выступила Киевская духовная академия.

В нынешнем году конференция была посвящена 150-летию со дня рождения профессора Киевской духовной академии протоиерея Федора Ивановича Титова.

В работе научного форума принимают участие специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики, церковной археологии – сотрудники духовных и светских высших учебных заведений Украины и России.

В конференции участвуют представители духовных учебных заведений: Санкт-Петербургской и Московской духовных академий, Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, Одесской, Волынской, Харьковской, Полтавской духовных семинарий. Светскую систему образования представляют: Институт всемирной истории НАН Украины, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Киевский университет права Национальной академии наук Украины, Национальный педагогический университет имени Н.П. Драгоманова, Карпатский университет имени Августина Волошина, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом, Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

А также известные научные центры: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «София Киевская».

Открывая пленарное заседание, приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви зачитал управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Затем, согласно программе, владыка ректор выступил с докладом «Киевская духовная академия во время Первой мировой войны в контексте жизнеописания протоиерея Федора Ивановича Титова». С докладом «К истории поместного Собора Русской Православной Церкви 1945 года: состав участников» - профессор Московской духовной академии Алексей Константинович Светозарский; с докладом «Киевская духовная семинария в 1918-19 гг.» - преподаватель КДАиС священник Василий Яковчук. Также свой доклад "Корпорация Киевской духовной академии в 1926 г. (по письмам членов корпорации А. А. Дмитриевскому)" представила доктор исторических наук, доктор церковной истории, профессор кафедры Истории Русской Православной Церкви, заведующая Научным центром Истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сухова Наталья Юрьевна.

Далее работа конференции продолжилась на шести секциях.

По материалам сайта Кдаис