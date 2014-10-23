Блаженнейший митрополит Онуфрий накануне 70-летия награжден орденом преп. Сергия Радонежского I степени

23 октября в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Перед началом заседания Патриарх Кирилл поздравил Блаженнейшего митрополита Онуфрия с предстоящим 70-летием со дня рождения и вручил ему орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

«Вы действительно несли все со смирением, с упованием на волю Божию, с честностью. И этот образ Вашей жизни нашел сильную и ясную поддержку со стороны украинского епископата, когда речь шла об избрании Предстоятеля, а также и со стороны всей нашей Церкви, всех ее членов», — сказал Патриарх Кирилл и передал Блаженнейшему владыке старинную икону Успения Пресвятой Богородицы с частицей мощей преподобного Онуфрия.

По информации пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси