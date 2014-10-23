Священник Федор Конюхов собирается установить новый мировой рекорд - на воздушном шаре

Федор Конюхов не исключает, что может поставить новый мировой рекорд на воздушном шаре в Югре.

Об этом путешественник и священник рассказал во время встречи с жителями Ханты-Мансийска 22 октября в Государственном художественном музее, сообщает газета «Новости Югры»

«Я никогда раньше не был в Югре. Когда я прилетел в Ханты-Мансийск вчера ночью, вышел из самолета и вдохнул свежий морозный воздух, мне сразу пришла одна мысль, — рассказал Федор Конюхов. – Дело в том, что прежде чем я в одиночку полечу вокруг света на воздушном шаре, мы готовимся установить рекорд – продержаться в воздухе на шаре 29 часов. Нынешний российский рекорд – 19 часов. И вот я посмотрел на Югру и подумал: может быть, у вас, на севере, поставить новый мировой рекорд?».

Федор Конюхов рассказал, что сейчас идет обсуждение города, в котором будет произведен исторический подъем на воздушном шаре. «Мы рассматривали Рязань, Дмитров, Тулу. Но почему бы не пересмотреть этот список?», — заявил путешественник.

В ближайших планах Федора Конюхова помимо кругосветного полета на шаре на высоте 11000 метров – обойти вокруг света за 80 дней на яхте, а потом на ней же сделать три оборота вокруг земли без остановки, и погрузиться в Марианскую впадину – самую глубокую в мире.

"Правмир"