Журналы заседания Синода УПЦ КП от 21 октября (укр.)

ЖУРНАЛ № 23

ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

від 21 жовтня 2014 року під головуванням

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про благодійну та волонтерську діяльність Української Православної Церкви Київського Патріархату.

ДОВІДКА:

У зв’язку з агресією, вчиненою керівництвом Росії проти України, окупацією ним Криму та роздмухуванням і підтриманням військових дій на Донбасі десятки тисяч людей стали вимушеними переселенцями, сотні тисяч залишаються жити в районах, постраждалих внаслідок бойових дій. Всі вони потребували та продовжують потребувати допомоги.

Постійної підтримки також потребують українські військовослужбовці та добровольці, які мужньо захищають нашу державу від зовнішньої агресії.

Виконуючи євангельську заповідь милосердя до ближніх та відгукнувшись на заклик Предстоятеля, починаючи з березня місяця Українська Православна Церква Київського Патріархату в цілому, Київська Патріархія, єпархії, окремі парафії, духовенство і віруючі в Україні та у Діаспорі постійно збирають і передають потребуючим – вимушеним переселенцям, мешканцям Донецької та Луганської областей, які залишаються жити у зоні бойових дій та на окупованих агресором територіях, – продукти харчування, одяг, медикаменти, інші потрібні речі, а також кошти.

Так само активно всеукраїнська паства допомагає Збройним Силам, Національній гвардії та добровольцям. Було передано автомобілі, в тому числі для надання термінової медичної допомоги, засоби особистого захисту (каски, бронежилети, тощо), одяг, медичні препарати, продукти харчування, інші необхідні речі.

Створений на попередньому засіданні Священного Синоду Відділ соціального служіння і благодійності плідно проводить свою роботу, постійно розширюючи об’єм і напрямки праці.

В цілому Українською Православною Церквою Київського Патріархату було зібрано і передано та використано за призначенням 22 мільйони 360 тисяч гривень коштів та 1860 тон гуманітарних вантажів.

Благодійна діяльність та допомога активно продовжуються.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалюючи благодійну і милосердну діяльність, спрямовану на допомогу захисникам Вітчизни, а також постраждалим від кремлівської агресії, закликати всеукраїнську паству до її активного продовження.

2. Висловити сердечну подяку всім, хто відгукується на прохання Церкви надавати допомогу українським воїнам і постраждалим від агресії жителям Сходу України та закликати на благодійників Боже благословення.

ЖУРНАЛ № 24

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 26 жовтня 2014 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Закликати всеукраїнську паству та всіх громадян нашої держави взяти участь у виборах до Верховної Ради України, 26 жовтня 2014 р., в день голосування, прийти на дільниці та зробити усвідомлений, відповідальний вибір.

2. Підтримати спільне Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з нагоди виборів до Верховної Ради України, підписане Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, як черговим головуючим у Раді.

3. Ще раз застерегти духовенство Київського Патріархату від участі у агітаційній політичній діяльності, бо це суперечить як настановам Церкви, так і державному законодавству.

4. Підтвердити незмінність негативного ставлення Української Православної Церкви Київського Патріархату до участі кліриків Церкви у виборах в якості кандидатів у народні депутати України.

Здійснення повноважень народного депутата України, яке передбачає роботу на постійній основі, не сумісне зі священнослужінням. Тому клірики, які всупереч рішенням Церкви беруть участь у виборчій кампанії до парламенту, підлягають належному покаранню, включно із забороною у священнослужінні.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про миротворчу міжнародну діяльність Київського Патріархату.

ДОВІДКА:

9-11 вересня 2014 р. на запрошення Норвезького біблійного товариства Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у супроводі архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія перебував з візитом в м. Осло, Норвегія, де взяв участь у круглому столі релігійних діячів України та Росії.

За підсумками роботи круглого столу було ухвалено і опубліковано спільне комюніке.

8 жовтня 2014 р. указом Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у складі синодального Управління зовнішніх церковних зв’язків було утворено Представництво Київського Патріархату при Європейських інституціях. Предстанвиком Київського Патріархату при Європейських інституціях призначений преосвященний Євстратій, архієпископ Чернігівський і Ніжинський.

З 14 по 18 жовтня 2014 р. преосвященний архієпископ Євстратій перебував у м. Брюссель, Бельгія, де провів низку зустрічей з депутатами Європейського парламенту, представниками органів Європейської комісії, іншими поважними особами.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати корисним розширення миротворчої міжнародної діяльності Української Православної Церкви Київського Патріархату.

2. Висловити сердечну подяку Норвезькому біблійному товариству та Уряду Норвегії за організацію та проведення круглого столу релігійних діячів України та Росії в м. Осло, Норвегія.

3. У зв’язку з підписанням та ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підтримати створення Представництва Київського Патріархату при Європейських інституціях і закликати Боже благословення на його роботу.

ЖУРНАЛ № 26

СЛУХАЛИ:

Прохання преосвященного Онуфрія, архієпископа Чернівецького і Кіцманського, про призначення монахині Філофеї (Урванець) настоятелькою Свято-Прокопівського жіночого монастиря в с. Лекече Вижницького району Чернівецької області.

УХВАЛИЛИ:

Призначити монахиню Філофею (Урванець) настоятелькою Свято-Прокопівського жіночого монастиря в с. Лекече Вижницького району Чернівецької області.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про конфліктну ситуацію в парафії святого великомученика Пантелеймона смт Буштино Тячівського району Закарпатської області.

ДОВІДКА:

У парафії святого великомученика Пантелеймона смт Буштино Тячівського району Закарпатської області виникла конфліктна ситуація між церковним старостою Андришиним П.Ф. та настоятелем і громадою парафії. У зв’язку з відсутністю належної звітності у використанні коштів парафіяльні збори звільнили Андришина П.Ф. від обов’язків старости.

У відповідь на скаргу Андришина П.Ф. преосвященний Кирил, єпископ Ужгородський і Закарпатський, наклав на настоятеля священика Андрія Кравчука заборону у священнослужінні та зажадав від громади відновлення Андришина П.Ф. на посаді старости.

Сторони конфлікту – громада св. вмч. Пантелеймона смт Буштино з одного боку та преосвященний єпископ Кирил і Андришин П.Ф. з іншого боку звернулися до Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.

Для розгляду ситуації на місці Святійшим Патріархом була створена комісія на чолі з преосвященним Іоасафом, митрополитом Івано-Франківським і Коломийським.

14 вересня 2014 р. преосвященний митрополит Іоасаф на чолі комісії відвідав вказану парафію. Під час зустрічі з громадою було з’ясовано, що звинувачення на адресу Андришина П.Ф. є доведеними, рішення громади про його звільнення – відповідним до Статуту, а рішення преосвященного єпископа Кирила про заборону священика Андрія Кравчука – безпідставним і здійсненим всупереч канонам.

Парафіяльні збори, проведені у присутності комісії, висловили недовіру Андришину П.Ф. та обрали головою парафіяльної ради Медвідя І.К.

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт комісії щодо розгляду конфліктної ситуації в парафії святого великомученика Пантелеймона смт Буштино Тячівського району Закарпатської області взяти до відома, висловивши подяку її членам на чолі з преосвященним митрополитом Іоасафом за понесені труди.

2. Визнати заборону, накладену на священика Андрія Кравчука, недійсною та благословити йому продовжувати своє служіння. Взяти до відома, що парафіяльними зборами парафії святого великомученика Пантелеймона смт Буштино Тячівського району Закарпатської області головою парафіяльної ради обрано Медвідя І.К.

3. За неналежне розв’язання конфліктної ситуації, безпідставне і з порушенням канонічних правил накладення на священика Андрія Кравчука заборони у священнослужінні – висловити братський докір преосвященному Кирилу, єпископу Ужгородському і Закарпатському. Нагадати, що накладання архієреєм беззаконних заборон є недійсним і тягне за собою відповідальність архієрея.

ЖУРНАЛ № 28

МАЛИ МІРКУВАННЯ:

Про необхідність посилення боротьби з корупцією як гріховним явищем та суспільним злом.

УХВАЛИЛИ:

1. Нагадати всеукраїнській пастві та суспільству про те, що корупція є злочинним явищем як за людським законом, так і відповідно до Закону Божого. Злочинне набуття вигоди чи переваг шляхом корупції є гріхом, за який винні несуть відповідальність перед Богом.

2. Враховуючи важкість гріха та особливу небезпеку його наслідків для суспільства визначити, що винні у корупції – як ті, що вимагають і отримують вигоду від корупційних дій, так і ті, хто надають таку вигоду з власної ініціативи чи на вимогу – підлягають відлученню від Причастя Тіла і Крові Христових, якщо діяльно не розкаються в цьому гріху і не виправляться.

3. Прийняти і оприлюднити Звернення Священного Синоду до українського народу про боротьбу з гріховним явищем корупції.

ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТ

МИТРОПОЛИТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕПІФАНІЙ

МИТРОПОЛИТ ЛЬВІВСЬКИЙ І СОКАЛЬСЬКИЙ ДИМИТРІЙ

МИТРОПОЛИТ БІЛГОРОДСЬКИЙ І ОБОЯНСЬКИЙ ІОАСАФ

МИТРОПОЛИТ ЧЕРКАСЬКИЙ І ЧИГИРИНСЬКИЙ ІОАН

АРХІЄПИСКОП ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ

АРХІЄПИСКОП РІВНЕНСЬКИЙ І ОСТРОЗЬКИЙ ІЛАРІОН

АРХІЄПИСКОП ЧЕРНІГІВСЬКИЙ І НІЖИНСЬКИЙ ЄВСТРАТІЙ

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ І БУКОВИНСЬКИЙ ДАНИЛО

ЄПИСКОП ВІННИЦЬКИЙ І БРАЦЛАВСЬКИЙ МИХАЇЛ

ЄПИСКОП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ І КРИВОРІЗЬКИЙ СИМЕОН