В КДАиС на международной конференции обсуждают перспективы духовного и светского образования

В Киеве 23 октября проходит VI Международная научно-практическая конференция «Духовное образование и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы».

Как сообщают организаторы конференции - Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви - в этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения профессора Киевской духовной академии протоиерея Федора Ивановича Титова (1864-1935).

В центре внимания будут вопросы:

• Вклад прот. Ф. Титова в развитие церковно-исторической науки;

• История и настоящее духовных и богословских учебных заведений;

• Взаимодействие светской и церковной науки в деле изучения творческого наследия профессоров Киевской духовной академии;

• Влияние киевской богословской традиции на развитие церковного образования в других Поместных Православных Церквях;

• Пути развития богословской науки в независимой Украине;

• Проблемы реформирования духовных школ на современном этапе.

В рамках конференции предполагается проведение пленарного и секционных заседаний, а также круглых столов.

По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии».