В КДАиС на международной конференции обсуждают перспективы духовного и светского образования
В Киеве 23 октября проходит VI Международная научно-практическая конференция «Духовное образование и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы».
Как сообщают организаторы конференции - Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви - в этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения профессора Киевской духовной академии протоиерея Федора Ивановича Титова (1864-1935).
В центре внимания будут вопросы:
• Вклад прот. Ф. Титова в развитие церковно-исторической науки;
• История и настоящее духовных и богословских учебных заведений;
• Взаимодействие светской и церковной науки в деле изучения творческого наследия профессоров Киевской духовной академии;
• Влияние киевской богословской традиции на развитие церковного образования в других Поместных Православных Церквях;
• Пути развития богословской науки в независимой Украине;
• Проблемы реформирования духовных школ на современном этапе.
В рамках конференции предполагается проведение пленарного и секционных заседаний, а также круглых столов.
По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии».