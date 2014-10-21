Глава УПЦ КП рассказал об условиях, на которые он согласен, чтобы уйти на покой

Глава УПЦ КП Филарет готов отойти от руководства Киевским Патриархатом, если это приведет к созданию в Украине единой Поместной Церкви. Об этом он заявил в интервью Gazeta. ua.

“По честным условиям пошел бы на такую жертву», - сказал глава УПЦ КП, отвечая на вопрос, оставил ли бы он руководство Церковью взамен на признание Вселенским Патриархом единой украинской автокефалии.

«Первым сигналом такой готовности был бы Собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, где бы объявили об отделении от Москвы. Тогда на равных правах объединились бы с Киевским Патриархатом», - заявил глава УПЦ КП.

По материалам РИСУ