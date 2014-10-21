Веру надо выстрадать, найти собственный ответ на вопросы - спикер РПЦ

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимр Легойда в эфире радио «Вера» отметил, что путь человека к вере не может быть легким, так как требует от него личного интеллектуального поиска.

«У современного человека есть неоправданное ожидание, что, переступив порог храма, можно купить брошюру и найти в ней ответы на все насущные вопросы. Такого не бывает. Веру надо выстрадать, надо найти собственный ответ на свои вопросы и сомнения», — отметил В.Легойда.

По словам председателя СИНФО, задача Церкви — воспитать человека, который сможет самостоятельно предстоять перед Богом и выбирать добро.

«Невозможно обрести спасение, избегая ответственности и во всем прячась за благословение священника. Необходимо научиться думать своей головой и самостоятельно принимать решения, руководствуясь верой и совестью», — подчеркнул представитель Церкви.

«Путь к вере — это честный путь интеллектуала. Интеллектуальный человек не может всю жизнь игнорировать вопросы веры. И если интеллектуал честно задастся данным вопросом, то, как я полагаю, ответ на него будет положительным», — заключил представитель Церкви.

По материалам Синодального информационного отдела Московского Патриархата