В Харьков с Афона привезут мощи святителя Иоанна Златоуста и частицу честного Пояса Пресвятой Богородицы

Мощи Святителя Иоанна Златоуста из кельи Святителя Иоанна Златоуста скита Святой Анны и частицу честного Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Харьков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, также в Харьков прибудет список Иверской иконы Божией Матери.

Мощи и список иконы, которые постоянно находятся на Святой горе Афон в Греции, привезут в Харьков 22 октября по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия. Находиться они будут в храмах города до 26 октября включительно.

Справка УНИАН. С молитвами у честного Пояса Пресвятой Богородицы Церковь связывает многочисленные чудеса исцеления. Святителю Иоанну Златоусту молятся о просвещении разума, о духовной грамоте, и о помощи в трудную минуту, в отчаянии, просят благополучия в браке. Вынесение этих святынь с горы Афон - редкое событие для православного мира.

26 октября православные отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери - заступницы рода человеческого. Перед Иверской иконой Божией Матери молятся об исцелении от болезней души и тела, о защите дома от стихийных бедствий и нападения врагов. К ней прибегают грешники, раскаявшиеся, с просьбой о прощении грехов. За нераскаявшихся молятся близкие.