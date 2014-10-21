И там «с нами Бог», и тут «с нами Бог», и друг в друга выстрелят. Бог этому радоваться не может - архиепископ Горловский и Славянский УПЦ

19 октября, в день памяти святого апостола Фомы, архиепископ Горловский и Славянский Украинской Православной Церкви Митрофан по окончании литургии в Александро-Невском храме города Дебальцево прокомментировал евангельское чтение о воскрешении Господом сына наинской вдовы.

"...Что значит воскресить мёртвого человека? Как бы это отразилось на наших чувствах, эмоциях, разуме, представлениях о жизни, если бы мы сегодня стали свидетелями того, что кто-то из умерших воскрес, когда к нему обратились с таким словом? Что бы произошло с нашей душой, с нашим сердцем?

Евангелист говорит, что те, кто были свидетелями этому, в то время испугались, на них напал страх. Я думаю, что и сегодня мы бы с вами испугались не меньше. Мы привыкли к тому, что смерть — это точка в земной жизни, после которой дальше уже кладбище, памятник, крест, дата смерти и цветы раз в год. Но здесь смерть отступила, сделала шаг назад, а сила Божия человека воздвигла из мертвых.

Это один случай в Евангелии, когда Господь воскресил мёртвого? Нет. Кроме сына наинской вдовы есть ещё дочь Иаира, есть ещё Лазарь, который четыре дня был в гробу. И свидетелями этих событий были не только ученики Христа, не только те, кто уже были Его последователями, но огромное количество людей. И ни разу никто не сказал, что евангелисты написали неправду, что этого не было. Ведь Евангелия были написаны в то время, когда ещё были свидетели этих событий. Это действительно было так.

Господь показал, что Он имеет власть и над смертью, и она может отступить по Его слову. Но самое главное — Он показал другое: что после смерти продолжается жизнь. И когда душа возвращается в тело, тело оживает. Это было нужно для того, чтобы подтвердить те слова, которые Он говорил о жизни вечной, и для того, чтобы укрепить веру учеников.

Но почему Господь пришёл в Наин к этой женщине-вдовице? Разве только у одной вдовицы умер сын? Разве больше не было вдовиц, у которых умерли дети, и других несчастных, которые хоронили своих детей, жён, мужей? Почему Он пришёл только к этой одной женщине? Чем она заслужила такое внимание? Или, может быть, это какая-то случайность?

Я думаю, что события, которые случаются в нашей жизни, случайностью называют только люди неверующие. У Бога нет никаких случайностей. Когда человек смотрит со стороны, ему кажется, что что-то происходит само собой. Но само собой ничего никогда не происходит. Всё в нашей жизни происходит по воле Божией. Мы встретились с человеком и говорим, что мы случайно встретились. Мы не задумываемся о том, что на нашем жизненном пути все встречи происходят неслучайно. Господь их посылает или для нашего вразумления, или для нашего покаяния и исправления, или для помощи нам, для нашего утешения.

Иногда говорят, что человек случайно зашёл помолиться в храм, и вдруг его сердца коснулась благодать Божия. Но если бы Господь не привёл человека в храм, тот бы никогда в жизни туда не попал.

Господь в Наине оказался не случайно. Женщина ни о чём не просила. Она шла и плакала возле гроба своего сына. Нам сегодня понятно, как это, потому что мы каждый день видим чью-то смерть. Тяжело быть женщине вдовой, остаться без мужа, в любое время. Но как тяжело лишиться потом ещё и сына! Поэтому её горе было двойным.

Но то, что весь город вышел помогать этой женщине, говорит о том, что, скорее всего, она была очень добрым человеком, и люди её любили и уважали. Когда хоронить человека и стоять у гроба приходят три-пять друзей, а остальным всё равно, живой он или мёртвый, скорее всего, этот человек прожил жизнь только для себя и никому ничего хорошего не сделал. А эта женщина, наверное, жила по-другому, раз её все так любили и вышли ей сочувствовать. И Господь это видел. Господа рядом не было, но Он это видел, Он это знал.

Господь — всеведущий и всемогущий. Ни одно наше доброе дело не остаётся незамеченным Богом. Даже если мы кому-то доброе слово скажем или стакан холодной воды дадим. Помните, как Господь сказал: даже если кто-то чашу холодной воды даст, не лишится своей награды. Бог видит всё — и зло, которое мы делаем, и даже то, которое в наших мыслях и в нашем сердце, и добро, которое мы делаем.

И добро, которое делала эта женщина, не осталось незамеченным. Господь пришёл к ней и пожалел её и её сына. И если мы с вами будем делать добрые дела, они не останутся незамеченными Богом. Господь придёт к нам, в нашу жизнь, и поможет нам в обстоятельствах, которые будут казаться нам безвыходными. Господь эти добрые дела вспомнит.

Поэтому никогда нельзя забывать о том, что день, прожитый без добрых дел — это день, прожитый зря, впустую. Это день, который мы прожили только для себя. И таких дней в нашей жизни должно быть как можно меньше или вообще не должно быть.

Бывает так, что люди обращаются к Богу, и даже как бы навязываются — и свечи поставили, и молитву прочитали, и какое-то дело доброе сделали, обязательно напоказ, чтобы другие видели и похвалили, а ответа нет. И люди говорят: «Бог не слышит. Он не отвечает. А может быть, Его нет? Я же всё делаю правильно. Обращаюсь к Нему — а Он не слышит, не исполняет мою просьбу. Что же здесь не так?» Когда мы думаем, что Бог нам не отвечает, это диавол клевещет на Бога. Бог не может не слышать или не ответить. Бог всегда слышит. Но помогает Бог тогда, когда есть кому и для чего помогать.

Если человек призывает имя Божие, но при этом делает зло и неправду, может ли Господь помогать человеку? Как же Господь будет благословлять и одобрять то зло, которое человек делает? Человек должен отказаться от зла, должен покаяться. Тогда Господь его молитву будет исполнять.

Мы сегодня переживаем очень непростое, тяжёлое время. Ещё год назад мы молились Богу, и никто не имел понятия о том, что такое война. Мы слышали, как нам рассказывали о ней. Мне рассказывали мои бабушка и дедушка, потому что родители мои уже войну не застали. Но мы никогда не думали о том, что люди, которые живут в одной стране, являются гражданами одного государства, имеют одинаковые паспорта, вдруг начнут друг друга убивать, причём делать это будут с удовольствием. Как же это произошло? Что же случилось вдруг с людьми, что они забыли эту главную заповедь — «не убий», что они смогли легко её переступить? Сколько учили нас школа, родители, Священное Писание, что нельзя вопросы решать с помощью насилия и оружия! А мы всё это забыли сегодня.

И мы видим, как льётся кровь детей, женщин, разрушаются дома, дороги, храмы. Сегодня у нас на Донбассе десятки разрушенных храмов. Иверский монастырь сгорел полностью. В Горловке сгорел храм, было два прямых попадания снарядов. А храмы, рядом с которыми разорвались снаряды, где побиты только стены и окна, мы уже и не считаем. Мы вспоминаем Славянск, Закотное, Северск, Горловку. В Донецке храм праведного Иоанна Кронштадтского разрушен полностью прямым попаданием. В Кировском храм разрушен полностью, люди погибли — во время всенощного бдения снаряд прилетел. Я не говорю о детских садах, школах, жилых домах, газопроводах, дорогах. Это всё разрушается легко. Людей убивают. Едешь — вдоль дороги могилы. Люди, пропавшие без вести.

Что произошло? Мы же все православные? Мы христиане. Родители нас приносили в церковь, крестили, крест все на себе носят. На западе страны — Почаевская лавра, в Киеве — Киево-Печерская лавра, здесь, на Донбассе — Святогорская лавра. На Пасху, на Крещение лавры забиты людьми, все молятся. И тут вдруг люди начинают друг друга убивать.

Сегодня, когда я сюда ехал, меня остановили на блокпосту и минут пятнадцать читали лекцию о том, что я неправильного патриархата. А что случилось? Какая тебе разница, какого я Патриархата? Меня за это что, убить надо, выстрелить в меня? Или я человек второго сорта? Бес смеётся над людьми, бес издевается над людьми. Мы едем, украинский блокпост, флаг с Нерукотворным Образом, и на нём написано «С нами Бог». И блокпост ДНР — тоже флаг с Нерукотворным Образом, и тоже написано «С нами Бог». И там «с нами Бог», и тут «с нами Бог», и друг в друга с удовольствием выстрелят. А бес радуется. Бог этому радоваться не может.

Мы думаем, что с нами Бог. Но для того, чтобы с нами был Бог, нам надо жить по заповедям. А этого люди не хотят понимать. Если мы будем только внешне соблюдать законы и правила, если будем только внешне исполнять обряды, то с нами случится то, что уже было в истории с израильским ветхозаветным народом и с нашим народом. В 1917 году сколько было разрушено храмов и монастырей, сколько было убито священников? Неужели мы ничему не научились?

Нам нужно научиться исполнять в своей жизни то, о чём сказано в Евангелии. Это трудно. Но именно это и делает нас христианами. А не то, что мы надеваем на себя крестик или начинаем ходить с каким-то флагом или что-то заявлять. Мы становимся христианами, когда мы начинаем жить по воле Божией, когда мы волю Божию исполняем.

И сегодняшнее Евангелие нам говорит о том, что самое страшное в жизни — это не смерть. Хотя мы её считаем самым страшным. Рано или поздно мы все умрём — то ли от войны, то ли от старости, то ли от болезни, то ли от несчастного случая. Никто из нас не знает, когда и от чего. Но Бог сильнее смерти. Он возвращает жизни, и будет общее воскресение умерших. Но и после смерти жизнь продолжается. А самое страшное — быть духовным мертвецом, иметь мёртвую душу. Потому что тело воскрешает Господь. А если душа мертва, её Господь воскресить может только тогда, когда человек к Богу обращается, когда он идёт ко Христу, когда он просит Его об этом.

Мы боимся смерти. И это правильно. Человек создан не для смерти, а для жизни. Но почему мы не боимся греха? Почему мы не боимся нарушать заповеди Божии? Почему мы не боимся, слыша Слово Божие, пренебрегать им и продолжать жить по своей воле?

Война рано или поздно прекратится. Мы, с Божией помощью — не знаю, за сколько лет — восстановим храмы, дороги, школы, дома. Но в душах и сердцах наших что-то изменится? Мы начнём когда-нибудь жить по воле Божией? Когда-нибудь воля Божия станет в нашей жизни на первое место, станет для нас самым главным?

Если пренебрегать законом Божиим, люди доходят до безумия, до скотства, до того, что происходит сегодня. Они доходят до убийства друг друга. Если пренебрегать заповедями Божиими, то украсть — пожалуйста. Оклеветать, сказать ложь — пожалуйста. Убить — тоже ничего страшного. Потому что человек привык не жить по совести не слушать её, нарушать волю Божию.

Сегодняшние страшные события должны научить нас, что никогда заповедями Божиими пренебрегать нельзя. Даже в малом, в повседневной, обыденной жизни мы должны жить всегда по воле Божией.

Нам нужно научиться смотреть на жизнь так, чтобы уметь понять, что в жизни самое главное. И что в жизни самое страшное. Самое главное — это научиться свою жизнь строить на твёрдом фундаменте исполнения воли Божией. И тогда смерть не страшна, о чём мы слышали в сегодняшнем Евангелии, потому что всё в руках Божиих, и Господь определяет, когда нам оставить эту жизнь. Мы не должны бояться того, что свистят снаряды и летят пули, потому что не это страшно — «Не бойтесь убивающих тело».

Но если в душе есть ненависть, вражда, если в душе есть представление о людях как о сортах картошки или капусты — первый, второй, третий сорт, люди хорошие и плохие, лучше и хуже — как с этим предстать перед Богом? Придёт ли смерть внезапно или ты доживёшь до глубокой старости — ты умрёшь с такой вот подленькой мелкой душонкой, которая только для себя живёт, людей не любит, всех осуждает и себя выше всех ставит. Вот это страшно.

Жизнь нам дана для того, чтобы мы смогли свою душу преобразить, чтобы она стала красивой, доброй, широкой, любящей, настоящей, с большой буквы. И тогда, как бы наша жизнь ни окончилась, трагедии в этом нет. Мы идём к Богу, идём в вечность. Туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. А если на руках кровь? Если неправда, клевета, ложь? Как с такой душой предстать перед Богом, облитой кровью, осквернённой ложью, лицемерием и неправдой? Даже если ты до ста пятидесяти лет дожил?

Сегодняшнее Евангелие говорит нам о самом главном, чего мы должны бояться. Мы должны бояться греха и жизни не по совести. Господь всегда всё видит — и хорошее, и плохое, и правду, и неправду. Видит, почему мы так или иначе поступаем, почему мы говорим то или это. Его нельзя обмануть, от Него нельзя ничего скрыть.

И люди, которые доверяют Богу, ничего не боятся, какие бы обстоятельства их ни окружали. Они никогда не унывают, потому что самое главное никто у них забрать не сможет, и ничего с нами не случится без воли Божией.

Я всех вас поздравляю с сегодняшним воскресным днём. От всей души желаю вам, чтобы вы не унывали, чтобы всё это закончилось. Всё равно война не сможет продолжаться бесконечно. Когда в Славянске было то, что происходит сегодня здесь, нам казалось, что это не закончится. Но оно закончилось. Так же будет и здесь. Рано или поздно война закончится, но жизнь будет продолжаться. И те, кто останутся живы, должны продолжать жить без ненависти, без вражды, с любовью друг к другу. Это то, о чём мы с вами должны сегодня заботиться. Друг другу надо помогать. Друг друга надо жалеть. И всегда обращаться к Богу и умом, и сердцем, и душой, помня, что всё, что мы делаем, мы делаем перед Ним, и Господь всё видит".

По информации пресс-службы Горловской и Славянская епархии УПЦ