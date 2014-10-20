Предстоятель УПЦ в день памяти апостола Фомы совершил литургию в Киево-Печерской лавре и призвал к молитве
14:16, 20 октября 2014Православие
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19 октября, в день памяти апостола Фомы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Его Блаженству сослужили: епископ Ирпенский Климент и насельники монастыря в священном сане.
После Евангельского чтения Митрополит Онуфрий обратился к верующим с архипастырским словом, в котором рассказал о жизни и подвигах апостола Фомы, а также призвал всех к молитве, которая приближает к Жизни Вечной.
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