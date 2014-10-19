Сегодня в Москве состоится молебен в поддержку Украинской православной церкви и народа Украины

Сегодня в Москве православная молодежь совместно с братьями из славянских стран проведет молебен в поддержку православных верующих и священства Украинской православной церкви, сообщает sedmitza.ru.

Христианский правозащитный центр призвал поддержать братьев на Украине и совместно обратиться к Богу в молитве об уменьшении злобы на православной украинской земле и об умягчении сердец гонителей христиан.

У памятника героям Плевны - символа славянского православного единства, соберутся верующие России, Белоруссии, Сербии, Молдавии, Южной Осетии и других православных стран выразить всеобщую поддержку православному народу Украины.

Данный молебен также пройдет во всех епархиях России и дружеских православных странах. Верующие помолятся о мире на многострадальной православной земле Украины.